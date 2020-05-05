شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إعلان صفر إصابات كورونا..الأردن: استمرار حظر التجول الليلى لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الأردن استمرار حظر التجول الليلي لأجل غير مسمى رغم احتواء فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، فى العاصمة الأردنية عمان، ثلاثة اتفاقيات للمساعدات التنموية بين البلدين بقيمة 340 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير التخطيط الدكتور وسام الربضى، وعن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت.

Advertisements

وخصصت الاتفاقية الأولى مبلغ 263.8 مليون دولار، لتحسين جودة القطاع الاجتماعي، في حين خخصت الاتفاقية الثانية مبلع 43.5 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية، أما الاتفاقية الثالثة فقد خصصت مبلغ 33 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2019 م.