شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر استمرار حظر التجول الليلى رغم "احتواء" انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث حكومى باسم الحكومة إن الأردن سيواصل فرض حظر التجول الليلى اليومى حتى بعد احتواء انتشار فيروس كورونا والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها وإتاحة المزيد من حرية التنقل. وقال المتحدث أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء الذى فرض حظرا للتجول فى 21 مارس، بعد تفعيل قوانين الطوارئ التى منحت الحكومة صلاحيات واسعة سيواصل فرض حالة العزل العام فى عطلة نهاية الأسبوع. Advertisements وأضاف أن الأردن، احتوى تفشى الفيروس لكن الخطر لا يزال قائما وإمكانية عودته قائمة وخطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يقرر استمرار حظر التجول الليلى رغم "احتواء" انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.