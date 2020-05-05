شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الخليل والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، 4 منها لمخالطى مصاب فى بلدة السموع بمحافظة الخليل، وإصابتان فى منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، لافتة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 538، موضحة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أى حالة داخل العناية المركزة.

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وتابعت أن عدد الحالات الجديدة فى الحجر الصحى المنزلى الذى تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وأن عدد الموجودين حاليا فى الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التى أنهت الحجر 39903، معلنه تسجيل 25 حالة تعاف جديدة لمصابين فى بيت لحم ورام الله والخليل وضواحى القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافى إلى 168 حالة.