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لبنان يستدعى السفير الألمانى بشأن حظر جماعة حزب الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى وزير الخارجية اللبنانى السفير الألماني، اليوم الثلاثاء، لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضى حظر جماعة حزب الله الشيعية على أراضيها، كما صنفت ألمانيا الحركة المدعومة من إيران منظمة إرهابية فى تحرك لطالما دعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

 

وقال مكتب وزير الخارجية ناصيف حتى إن الوزير أكد على أن "حزب الله مكون سياسى أساسى فى البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان".

 

واستدعى حتى السفير الألمانى بعد أن اتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله ألمانيا أمس الاثنين بالإذعان للضغط الأمريكى، وندد نصر الله بمداهمة الشرطة لجمعيات مساجد فى ألمانيا يشتبه فى ارتباطها بحزب الله الذى قال نصر الله إنه ليس له وجود رسمى فى أوروبا.

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وأضاف أن حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها فى ألمانيا، ونددت إيران بالتحرك الألمانى بينما حثت إسرائيل الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبى على اتخاذ تحرك مماثل.

 

ويصنف الاتحاد الأوروبى الجناح العسكرى لحزب الله منظمة إرهابية لكن ليس الجناح السياسي. وأصدرت بريطانيا تشريعا فى فبراير شباط العام الماضى قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبى يصنف حزب الله منظمة إرهابية.

 

 

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