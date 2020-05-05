شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بسلطنة عمان تنسق لعودة المواطنين العالقين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة المصرية لدى سلطنة عمان أنها الآن بصدد فتح قنوات الاتصال الرسمية للعمل على حل مشاكل المصريين المخالفين لقواعد الإقامة فى أنحاء السلطنة، وأنه جاري دراسة الأمر من كافة جوانبه والتوصل إلى تنسيق لحل مشاكلهم جميعا مع انتهاء الظروف الحالية وعودة الحياة والسفر إلى طبيعتهما، كإجراء استباقى قبل بدء ظهور هذه المشاكل ولتخفيف العبء والمعاناة عن الناس، وللاستفادة من حزمة القرارات التى تصب فى الوقت الحالى فى صالح هذه الفئة بحسب ما جاء بصحية الشبيبة العمانية.

وأكدت السفارة المصرية في صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن أقرب رحلة من مسقط إلى القاهرة ستكون يوم الخميس المقبل (7 مايو الجارى) وذلك على متن شركة إير كايرو (مسقط - مرسى علم)، وأنه تم فتح باب الحجز الإلكترونى على موقع الشركة أو بمكتب حجز الشركة بالقاهرة منذ ظهر أمس . كما أكدت السفارة على أن كل الموافقات السابق إبلاغها وحتى تاريخه سارية على الرحلة القادمة ومبلغة للشركة، ومازالت السفارة تقبل استمارات طلب الموافقة عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك، سواء لهذه الرحلة أو ما قد يليها.

وأشارت السفارة أيضا إلى أن عمليات الفرز وإبلاغ الموافقات مازالت مستمرة، وعلى من يرغب في السفر ولم يسجل بعد أن يسارع بالتسجيل والتقدم بإرسال الاستمارة وصورة جواز السفر والتاشيرة إلى إيميل السفارة المخصص لذلك وهو: [email protected]، علما بأن الموافقات فقط هى التى يتم إبلاغها للمتقدمين بطلبات على نفس عنوان الإيميل الذى تم مراسلة السفارة منه.

وأكد مصدر مسؤول أن السفارة اتخذت هذه الخطوة الاستباقية للتعرف علي مستوى وحجم الإشكالية بحيث يكون هناك رصد تقريبي لتلك الأعداد سواء من المصريين الذين كانوا عرضة لآثار الاغلاق نتيجة لجائحة فيروس كورونا الاقتصادية من حيث تأثر قطاعات عملهم - خاصة العاملين في قطاع السياحة والضيافة كالفنادق المطاعم والمقاهي ومنهم من فقد وظيفته، وحتى من قدموا إلى السلطنة بتأشيرات سياحية وانتهت تلك التأشيرات فأصبحوا عالقين بعد إغلاق المطارات ووقف الطيران وفرض الحظر- كما أن السفارة ستقوم بتخصيص عنوان الكترونى ونموذج للتسجيل لدى السفارة مباشرة، وطلبت من الجالية في محافظات وولايات السلطنة المختلفة ممن لديهم تواصل مع الآخرين في كل ولاية بإفادة السفارة بالأعداد التقديرية أو المبدئية للمصريين المخالفين لقوانين الإقامة والذين يمكنهم الاستفادة من هذا التنسيق، وذلك حتى تكون السفارة قد اتخذت خطوة استباقية لهذا الأمر مما ييسر ويسرع القيام بهذه المهمة.