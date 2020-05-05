شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تسجيل 9 حالات وفاة و1595 إصابة بكورونا والإجمالى 30251 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليكون إجمالى الحالات 30251 حالة داخل المملكة، وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة، وليكون إجمالى حالات الوفاة داخل المملكة 200 حالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى له اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 955 حالة تعافى جديدة ليكون إجمالى الحالات 5431، مشيرا إلى أن فترة التعافى من فيروس كورونا متفاوتة بين المرضى، حيث يحتاج إلى أيام والبعض يحتاج إلى أسابيع، وبشكل عام فترات التعافى تعقب حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة، متابعا: "نشدد على ضرورة البقاء فى المنزل لتفادى العدوى".

وينتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و600 ألف إصابة، وتخطت الوفيات حاجز الـ 250 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من مليون و200 ألف حالة شفاء.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1015 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، فى أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل فى هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

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وفيما أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية فى الصين، الثلاثاء، أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا فى الرابع من مايو انخفاضا من 3 إصابات فى اليوم السابق، وأعلنت نيوزلندا، أنها لم تسجل أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثانى على التوالي.

وزارة الصحة المغربية: 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ مجموع الإصابات 5053، وفى ألمانيا تم الإعلان عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة.

وفى الأردن أعلنت السلطات الصحية عدم تسجيل أى إصابة بفيروس كورونا داخل حدود المملكة لليوم السابع على التوالى باستثناء 4 حالات قادمة من خارج الحدود.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس الاثنين، وهذه هى المرة الأولى التى لا يتجاوز فيها عدد الإصابات الجديدة 4 إصابات، منذ يوم 18 فبراير الماضى.