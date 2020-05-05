وزير تونسي: علاقتنا مع تركيا تاريخية والمستقبل يجمعنا

تونس/الخليج 365
أكد وزير الشباب والرياضة التونسي، أحمد قعلول، على علاقة تركيا التاريخية مع تونس، مؤكدا أن المستقبل أيضا يجمعهما.
جاء ذلك في كلمته خلال استضافته بمنتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن سلسلة مؤتمرات تجمع كبار المسؤولين حول العالم بالشباب.
وأضاف قعلول: "تركيا لها علاقات تاريخية متجذرة مع مناطق شمالي إفريقيا"، مشيرا إلى "وجود الكثير من المواطنين في تونس، ممن تعود أصولهم إلى الأتراك".
وتابع: "هناك تاريخ من التعاون الطويل بين تونس وتركيا، حتى قبل استقلالنا".
وأردف: "التاريخ ومصالحنا المشتركة تجمعنا. والأهم من ذلك أن مستقبلنا يجمعنا أيضاً".
وأكد على أن "تركيا تقع في قلب موازنات القوى العالمية، من الناحية الجيوسياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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