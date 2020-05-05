الخطوط القطرية: مستمرون بتسيير رحلات إلى 35 وجهة

أحمد حاتم / الخليج 365

قالت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إنها ما زالت تسير رحلاتها إلى 35 وجهة من بينها أوسلو وفيينا وزوريخ، رغم تداعيات تفشي "كورونا".

وأوضحت الناقلة الوطنية لقطر، في تغريدة على "تويتر"، أنها تواصل خلال الأشهر الأخيرة، تشغيل الرحلات الجوية إلى الوجهات الرئيسية حول العالم، مع مراعاة التدابير الاحترازية لمكافحة "كورونا".

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وتابعت: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، تم نقل أكثر من 300 شحنة جوية تحمل أكثر من 33 ألف طن من البضائع الأساسية مثل المساعدات الإنسانية والشحنات الطبية والأغذية إلى أكثر من 100 دولة".

وفي 30 مارس/آذار الماضي، استأنفت الخطوط القطرية رحلات الشحن الجوي إلى الصين، لتكون أول شركة أوسطية تفعل ذلك، مع استمرار مخاوف "كورونا".

وتعتبر الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوطنية في البلاد، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأستراليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.