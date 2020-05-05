جمعية تركية توزع 320 وجبة إفطار بالقدس

القدس/ الخليج 365- جمعية "صدقة طاشي" وزعت كذلك 150 حزمة مساعدات غذائية على العائلات المحتاجة بالقدس الشرقية

- مسؤول "لجنة القدس" الخيرية: "الشعب التركي لم ينس القدس وفلسطين رغم تفشي كورونا"

وزعت جمعية "صدقة طاشي" التركية، الثلاثاء، وجبات إفطار ومساعدات غذائية على العائلات المحتاجة في القدس الشرقية المحتلة.

وجرى توزيع 320 وجبة إفطار، و150 حزمة مساعدات غذائية، على العائلات المحتاجة بالمدينة، عبر لجنة "زكاة القدس" (مؤسسة خيرية).

وقال المسؤول في اللجنة، حمزة القيسي، للأناضول، إن "الشعب التركي لم ينس القدس وفلسطين رغم تفشي فيروس كورونا".

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وأضاف "مع تفشي الفيروس تعذر تنظيم إفطارات جماعية، لذلك تم توزيع هذه المساعدات على العائلات المحتاجة".

وأوضح القيسي أن الجمعية التركية، دأبت سنوياً على تنظيم إفطارات جماعية بالقدس، وتوزيع مساعدات غذائية على المحتاجين، خلال رمضان.



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