اليمن.. الهلال الأحمر التركي يوزع 500 سلة غذائية في عدن

شكري حسين/ الخليج 365

قامت جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، بتوزيع 500 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في محافظة عدن جنوبي اليمن.

ووفق مراسل الخليج 365، تم توزيع السلال بمقر مؤسسة تجديد للأعمال الخيرية في المحافظة، وذلك بمشاركة رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن، مصطفى آيدين، والمدير المالي للبعثة، علي جان بودك.

والإثنين، أطلق الهلال الأحمر التركي، حملة لتوزيع 5 آلاف سلة غذائية على النازحين والأسر المحتاجة في اليمن، بعد 6 أيام من حملة مماثلة لتوزيع نحو 9 آلاف سلة.

وحضر من الجانب اليمني المنسق العام للجنة العليا للإغاثة (حكومية) جمال بلفقيه، ورئيس محكمة الاستئناف في محافظة عدن القاضي فهيم الحضرمي.

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وقال رئيس البعثة آيدين للأناضول، إن "جمعيته وزعت اليوم 500 سلة على الأسر الفقيرة في العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف، "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع سلال غذائية في محافظة مأرب (شرق)، ومحافظتي أبين ولحج (جنوب) والمحويت (شرق)، وتعز جنوب (غرب)".

وقبل أسبوع، أطلقت الجمعية، حملة مماثلة لتوزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والأشد فقرًا في عدد من المحافظات اليمنية بالتعاون مع جمعية "الخير" التركية.

ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.