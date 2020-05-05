وفيات كورونا.. 16 بمصر و5 بالجزائر و3 بالصومال

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في 3 بلدان عربية، الثلاثاء، بواقع 16 بمصر، و5 في الجزائر، و3 بالصومال، حسب بيانات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، وفاة 16 وإصابة 388، وشفاء 98.

وأفادت الصحة بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الثلاثاء، بلغ 7 آلاف و201 إصابة، من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها، و452 حالة وفاة.

وتعد الإصابات المعلنة اليوم، هي أكبر حصيلة يومية منذ اكتشاف كورونا بمصر في 14 فبراير/ شباط الماضي.

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وفي الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 5 حالات وفاة و190 إصابة جديدة بالفيروس".

وأكد أن حصيلة الفيروس ارتفعت إلى 4638 إصابة من ضمنها 470 حالة وفاة، بجانب 2067 متعافٍ بعد شفاء 69.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 وفيات، و79 إصابة بالفيروس و14 حالة شفاء.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 835، والمتوفيين 38 والمتعافيين 75.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و686 ألفا، توفي منهم أكثر من 255 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و220 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.