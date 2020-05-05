"الوفاء بالعهد".. مناورة رمضانية للجيش الجزائري في تندوف

الجزائر /عبد الرزاق بن عبد الله /الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، إن فرقا من الجيش أجرت مناورة عسكرية تحت عنوان "الوفاء بالعهد" في محافظة تندوف، أقصى جنوب غربي البلاد.

وأوضح بيان للوزارة أن "اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش بالنيابة، أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، في ميدان المناورات للقطاع العملياتي جنوبي تندوف".

وأضاف أن المناورة "في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020 (برنامج تدريب سنوي) واتسمت كافة الأعمال القتالية فيها باحترافية عالية".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل كثيرة حول طبيعة المناورة أو مدتها، غير أن صورا نشرتها عنها أظهرت أنها تحاكي معركة حقيقية على الأرض تواجهها فرق من القوات البرية بالمدفعية وراجمات صواريخ.

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ومحافظة تندوف التي جرت بها المناورة تقع أقصى الجنوب الغربي للجزائر وهي حدودية مع موريتانيا والمغرب ومتاخمة لإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وللجزائر بمنطقة العمليات في تندوف التي شهدت مناورة "الوفاء بالعهد" معبراً برياً مع موريتانيا فتح قبل أشهر ويعاني من تهديدات أمنية.

وتعد المنطقة وفق مراقبين أهم نقطة عبور لمهربي المخدرات نحو شمال القارة وحتى أوروبا والشرق الأوسط وتعلن وزارة الدفاع الجزائرية باستمرار حجر كميات من المخدرات وتوقيف مهربين مسلحين.‎

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