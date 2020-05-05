غزة.. بدء عودة عالقين فلسطينيين في الأردن

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، استقبال فلسطينيين عالقين في الأردن، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن وزارته "بدأت إجراءات تسهيل عودة 142 من المواطنين العالقين في الأردن عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة".
وأضاف: "القادمون تم اتخاذ إجراءات وقائية بحقهم لمنع تفشّي فيروس كورونا، حيث سيتم إدخالهم للحجر الصحي 21 يوما".
واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.
ويتم وضع كل العائدين إلى القطاع من الخارج في حجر صحي إجباري مدة 21 يوما، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.
وقبل أسبوع، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه سيتم السماح للفلسطينيين العالقين بالأردن بدخول أراضي السلطة الفلسطينية.
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر الكرامة، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، منذ العاشر من شهر مارس/آذار، في كل الاتجاهين، في إطار الخطوات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة 17 إصابة بفيروس "كورونا" تعافى منها 12، ولا تزال 5 حالات تحت العلاج بمستشفى العزل في معبر رفح، جنوبي القطاع.
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