مصر تعد خطة عاجلة لإعادة مواطنيها في الخارج قبل عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أعلنت الحكومة المصرية أنها أعدت خطة شاملة لإعادة المصريين في الخارج قبل عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء لمتابعة هذا الملف، مؤكدة أن هناك جماعات مغرضة تحاول زعزعة ثقة المواطنين بالخارج في الدولة المصرية. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن الدولة المصرية وضعت جدولاً زمنياً لعودة المصريين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر، وأنه يتمتنفيذ خطة إعادة نحو 5300 من المواطنين المصريين في الكويت خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء. فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، أن المصريين العالقين من الكويت بدأوا في العودة إلى البلاد بداية من اليوم الثلاثاء ومن الدول الأخرى وفق أسبقيات للعمل في هذا الملف، موضحاً أن الأسبقية الأولى تخص الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والأسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في الدول. وأوضح خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الأسبقية الثالثة تخص تأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى، مشدداً على أن جميع الوزارات تعاونت في هذا الملف، وأن القوات المسلحة كان لها دوراً كبيراً في رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير، وكذلك الإجراءات الطبية للعائدين لمواجهة فيروس كورونا، وقال "لن نترك مصرياً واحداً في الخارج وفق توجيهات الرئاسة". وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت، من الذين تنطبق عليهم الشروط وتعطى لهم الأولوية.. وأكد أن الدول يجب أن تراعي الظروف الخاصة والاعتبارات الطبية التي تتيح العودة المنتظمة وتوفير الرعاية الصحية لهم، دون التأثير على الدولة المضيفة أو على أجهزة الدولة المصرية في توفير الرعاية الصحية.

