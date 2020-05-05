شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة «سيتي» تساهم في نقل الغذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت طائرة ركاب تحمل ألوان نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز في ظل تفشي وباء كوفيد 19، إلى طائرة شحن لنقل اللحوم من السودان. وشوهدت الطائرة العائدة بملكيتها لطيران الاتحاد في مطار العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء الماضي لنقل 24 طناً من اللحوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفق التقرير، وسارع السودانيون لالتقاط صور لها. وتعمل الطائرة، التي تم الكشف عنها من قبل ليروي ساني وكارين بادريسلي وأسطورة النادي جوليون ليسكوت العام الماضي كجزء من أسطول طيران الاتحاد راعي القميص السماوي، على خط الرحلات لمانيلا والقاهرة وبروكسل وكازابلانكا وجدة وزيوريخ ودلهي وتحمل مختلف الشحنات من أغذية ومستلزمات طبية.

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