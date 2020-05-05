الحوثيون يعلنون أول وفاة بكورونا في مناطق سيطرتهم

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال موقع قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إنّ طه المتوكل، وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها دوليا، أعلن عن اكتشاف أول حالة مصابة بالوباء في العاصمة صنعاء، لمهاجر صومالي الجنسية.

وأوضح المتوكل أنه وصل بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بصنعاء، الأحد الماضي، وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا.

وذكر أنه تم أخذ عينة من المتوفي، للفحص المخبري، وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا، لافتا أن المصاب يعاني أيضا من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والتهاب مزمن في الكبد.

وهذا أول اعتراف من الحوثيين بوجود وباء كورونا، في ظل اتهامات لهم بالتكتم عن انتشار الوباء في مناطق سيطرتهم.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا (تابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي)، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 21، بينها 3 وفيات، وحالة تعاف واحدة.

وبإعلان الحوثيين، ترتفع الحصيلة بالبلاد إلى 22 إصابة، بينها 4 وفيات، وحالة تعافٍ واحدة.

وحضّ الحوثيون المواطنين اليمنيين على "الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بالمرض والحد من الاختلاط والتواجد في الأسواق العامة والمولات"، بحسب موقع "المسيرة نت".

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