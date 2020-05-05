دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا

جاكرتا (رويترز) - قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن إندونيسيا سجلت يوم الثلاثاء 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 12071.

وأبلغ يوريانتو عن ثماني حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 872 بينما تعافى 2197.

وأضاف أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)