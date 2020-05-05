الدفاع التركية: تدمير عبوة ناسفة لـ"ي ب ك" الإرهابي

أنقرة/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تدمير عبوة ناسفة زرعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.
وأكدت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، استمرار القوات الخاصة بالجيش التركي في عمليات البحث والتمشيط بمنطقة "نبع السلام".
وأوضحت أنه جرى رصد عبوة ناسفة مزروعة من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بجانب أحد الطرقات بشكل يستهدف المدنيين الأبرياء، وتم تدميرها.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
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