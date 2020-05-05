مصر تجلي 600 مواطن خالفوا نظام الإقامات بالكويت

الكويت / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، إجلاء 600 من مخالفي الإقامات بالكويت، ضمن عمليات إجلاء الرعايا بالخارج جراء تفشي كورونا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الهجرة المصرية، غداة إعلان الكويت توقيف مصريين مخالفين لنظام الإقامات جراء قيامهم بأعمال شغب وعنف للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.

وقال البيان: "بدء إجلاء المواطنين مخالفي الإقامات بدولة الكويت، والبالغ عددهم 600 راكب على رحلتي مصر للطيران المُتجهتين إلى القاهرة".

والثلاثاء، قالت وزير الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في مؤتمر صحفي، إن بلادها تعد خطة لإجلاء جميع العالقين بسبب كورونا قبل عيد الفطر.

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والإثنين، أعلنت الكويت، توقيف مصريين مخالفين لقانون الإقامة ارتكبوا أعمال شغب، داخل أحد مراكز الإيواء.

وقبل أيام، تجمع مصريون مخالفون لقانون الإقامة بأحد مراكز الإيواء الكويتية، للمطالبة بإجلائهم لبلادهم، وسط تأكيد دبلوماسي مصري بدء رحلات العودة هذا الأسبوع.

ومنحت الكويت مهلة لمخالفي الإقامة شهر أبريل/ نيسان الماضي، كاملا لتسليم أنفسهم في مراكز مخصصة وإعفائهم من الغرامات وتذكرة سفر مجانية لإعادتهم إلى بلدانهم.

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت القاهرة تسيير 22 رحلة استثنائية لعودة مواطنيها العالقين في الخارج، من عدة دول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.