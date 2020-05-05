كورونا.. 146 إصابة في البحرين و4 في جيبوتي

المنامة، جيبوتي / الخليج 365



سجلت البحرين، الثلاثاء، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت جيبوتي 4 حالات.



وأعلنت الصحة البحرينية، في بيان، تسجيل 146 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و679.



وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات، بينها 8 وفيات، وألف و762 حالة تعاف.



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كما رصدت صحة جيبوتي، 4 إصابات جديدة، لترتفع المحصلة إلى ألف و120.



وأوضحت الوزارة في البيان أن إجمالي الإصابات بينها حالتا وفاة، و745 حالة تعاف.



وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و671 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 253 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و211 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.