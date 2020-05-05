اليمن.. إصابة 3 أطفال في انهيار منزل بصنعاء إثر سيول

اليمن/ الخليج 365



أصيب 3 أطفال بانهيار منزل جراء سيول وأمطار غزيرة في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سلطة جماعة الحوثي.



وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، "تسبب سقوط منزل في حي مسيك بمديرية شعوب، نتيجة استمرار هطول الأمطار، بإصابة 3 أطفال بإصابات متفاوتة مساء الإثنين".



ونقلت القناة عن مدير مديرية شعوب مهدي عرهب، الثلاثاء، قوله: "فور تلقي عمليات المديرية بلاغا بانهيار المنزل توجهت فرق الإنقاذ، لإسعاف المصابين وجرى نقلهم إلى إحدى المستشفيات".



وفي السياق توقع المركز الوطني اليمني للأرصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس وهطول المزيد من الأمطار، ترافقها عواصف رعدية على أجزاء متفرقة في معظم المحافظات.



وحذر في نشرته اليومية المواطنين، من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو بالقرب منها.



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ومنذ أسابيع ضربت سيول عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.



فيما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، تضرر أكثر من 148 ألف شخص جراء السيول في 13 محافظة يمنية منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.



وتحذر منظمات أممية من أن موسم الأمطار قد يعمل على انتشار الأمراض في البلاد كالكوليرا والملاريا.



ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.