كورونا.. تركيا تسعف مواطنا لها في السودان

الخرطوم / الخليج 365
أرسلت وزارة الصحة التركية طائرة إسعاف إلى العاصمة السودانية الخرطوم لجلب مواطن تركي مصاب بفيروس كورونا.
وأوضح مراسل الخليج 365 أن "محمد حنفي آيدن" البالغ من العمر 55 عاما راجع مستشفى في الخرطوم، حيث أظهرت نتائج الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.
وأفاد المراسل أنه على الرغم من إثبات إصابته بالفيروس إلا أنه أُرسل إلى منزله دون أن يتلقى أي علاج.
وذكر أن الطائرة وصلت إلى الخرطوم ظهر الثلاثاء، حيث أخذت آيدن ثم توجهت به مباشرة إلى ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد أعطى تعليمات لجلب المريض إلى تركيا، إثر تلقيه مناشدات من أبنائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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