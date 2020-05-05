مصر تطلب من صندوق النقد والبنك الدولي إسقاط ديون

القاهرة / الخليج 365



صرح وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، بأن بلاده طلبت من صندوق النقد والبنك الدوليين، إسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، في وقت تتوقع فيه البلاد ارتفاع عجز موازنتها.



وقال "معيط" خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، بثها التلفزيون: "بدأنا التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر".



وأضاف أن بلاده تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية، منها الاتحاد الإفريقي، "عبر توقيع 13 وزير مالية إفريقية، مذكرة بذلك، لدى صندوق النقد والبنك الدولي".



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والعام الماضي، أنهت مصر برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على سيولة بقيمة 12 مليار دولار على شرائح، بدأت بنهاية 2016.



وزاد الوزير: "مصر ملتزمة حتى اليوم، بسداد أقساط وفوائد القروض، ولم نتخلف عن سداد أي منها حتى الآن".



ورفعت وزارة المالية المصرية اليوم، توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 7.2 بالمئة بحسب توقعات سابقة.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 6813 إصابة، منها 436 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 1632 حالة، بحسب بيانات موقع (worldmeters).

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