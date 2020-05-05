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هندرسون يضع مانشستر يونايتد في مأزق غير متوقع

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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يواجه مانشستر يونايتد مشكلة غير متوقعة مع حارس مرماه دين هندرسون الذي يلعب حاليا على سبيل الإعارة مع شيفيلد يونايتد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”، فإن على مانشستر يونايتد اتخاذ قرار حول السماح لهندرسون في البقاء مع شيفيلد يونايتد من عدمه، في حال تقرر استكمال الموسم الحالي من الممتاز.

وأضافت الصحيفة، أنه وفي حال سمح مانشستر يونايتد ببقاء هندرسون في صفوف شيفيلد يونايتد، فإنه سيرفع حظوظ الأخير في التأهل إلى مسابقة على حسابه، ما يعني خسارة يونايتد لمكافأة قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد إعارة هندرسون في 30 من الشهر الحالي، علما بأن منافسات البريمير ليج قد تمتد حتى أواخر تموز/يوليو المقبل.

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وتجتمع أندية البريمير ليج مساء الجمعة لمناقشة آخر تطورات إمكانية استئناف المنافسات بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية تفشي ، وعلى أجندة الاجتماع، مناقشة أوضاع اللاعبين المعارين الذين تنتهي عقود إعارتهم قبل الموعد المقترح لإنهاء الموسم.

ومن المتوقع أن يجري تصوت يوم الإثنين المقبل حول هذا الأمر، حيث سيسمح لرئيس كل ناد معارضة بقاء اللاعبين المعارين لأندية أخرى حتى موعد نهاية الموسم المقترح.

ويبتعد شيفيلد يونايتد بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، علما بان له مباراة مؤجلة.

ويقدم هندرسون (23 عاما)، مستويات مميزة في تشكيلة المدرب كريس وايلدر، ويأمل مانشستر يونايتد أن يستعيد خدماته في المستقبل كي يكون خليفة الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

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