الصحة : تسجيل 9 وفيات و 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الإثنين ، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 30251 إصابة , منهم 24 % من السعوديين و 76% من غير السعوديين.

وقال المتحدث باسم “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي: عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 5431 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا “كورونا” إلى 200 متوفىً.