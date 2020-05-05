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قرار جديد من «الموارد البشرية» بشأن مبادرة عودة الوافدين إلى بلدانهم

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «الموارد البشرية» بشأن مبادرة عودة الوافدين إلى بلدانهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم عبر مبادرة “عودة” بمنصة “أبشر”.

وأبانت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ” تويتر” أنه إلحاقاَ لمبادرة بتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم جواً بشكل استثنائي فقد تم توحيد واستقبال الطلبات عبر مبادرة ” عودة” بمنصة “أبشر”.

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وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تقضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي ( الخروج والعودة) و ( النهائي) وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم ، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم الكترونياً عبر منصة” أبشر”.

وأوضحت الوزارة أنه للاستفادة من المبادرة يمكن للمقيم  الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة ( عودة ) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – مدينة المغادرة – مطار الوصول ).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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