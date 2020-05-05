شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1595 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع عدد المتعافين إلى 5431 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

توزيع الحالات الجديدة

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 14% حالات سجلت فيما بين الإناث، و86% حالات سجلت فيما بين الذكور”.

وأضاف: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 6% حالات سجلت في أطفال، و 92% حالات سجلت في البالغين، فيما 2% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “24% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 76% من الحالات”.

إجمالي إصابات كورونا

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وبيَّن “العبد العالي”، أن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 30251 حالة، بينها 24620 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

أكبر عدد متعافين

وأفاد “العبد العالي”، بأنه “تم تسجيل 955 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 5431 حالة”.

وتابع “متحدث الصحة”: أنه “تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 200 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.

وأكمل “العبد العالي”، قائلًا: “اليوم الحمد لله نستبشر بحالات شفاء عالية، وبإذن الله نرى المزيد منها وإصابات أقل”، فيما تشير الأرقام إلى تسجيل المملكة أكبر عدد حالات تعافي من فيروس كورونا اليوم.

الأفلاج تسجل أول إصابة

وفي السياق، شهدت محافظة الأفلاج أولى الإصابات بفيروس كورونا لشاب عشريني قدم من الرياض، وذلك بعد أن استطاعت أن تصمد 64 يومًا في مواجهة كورونا بوعي المجتمع وتقيده بالتعليمات الاحترازية.