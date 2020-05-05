عون: الصلاة المشتركة من أجل الإنسانية في صلب رسالة لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الصلاة المشتركة من أجل الإنسانية تأتي في صلب رسالة لبنان.

جاء ذلك خلال استقباله للسفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، حيث عرض السفير البابوي لرئيس الجمهورية التحضيرات الجارية ليوم الصلاة والصوم وأعمال المحبّة الذي دعت إليه اللّجنة العليا للأخوّة الإنسانية، يوم الخميس 14مايو/أيار لكي يساعد الله البشريّة على تخطّي وباء كورونا، انطلاقاً من مبدأ أنّ الصّلاة «قيمة عالميّة».

من جانبه قال السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري: لقد دعونا أن يكون يوم 14 أيار يوماً للصلاة ضد وباء «كورونا»، مضيفاً يمكن للبنانيين الصلاة أيضاً على نية لبنان في هذا النهار.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بياناً دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي. (وام)

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