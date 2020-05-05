اليمن.. الحوثيون يعلنون أول إصابة بكورونا بمناطق سيطرتهم

اليمن/ مبارك محمد، عبدالله أحمد/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، توفيت جراء الوباء.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عن طه المتوكل، وزير الصحة في حكومتها غير المعترف بها دوليا، قوله إنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بالوباء في العاصمة صنعاء، لمهاجر صومالي الجنسية.

وأوضح المتوكل أنه وصل بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بصنعاء، الأحد الماضي، وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا.

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وذكر أنه تم أخذ عينة من المتوفي، للفحص المخبري، وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا، لافتا أن المصاب يعاني أيضا من أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والتهاب مزمن في الكبد.

وهذا أول اعتراف من الحوثيين بوجود وباء كورونا، في ظل اتهامات لهم بالتكتم عن انتشار الوباء في مناطق سيطرتهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا (تابعة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي)، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 21، بينها 3 وفيات، وحالة تعاف واحدة.

وبإعلان الحوثيين، ترتفع الحصيلة بالبلاد إلى 22 إصابة، بينها 4 وفيات، وحالة تعاف واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.