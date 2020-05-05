كورونا.. 9 وفيات بالسعودية و4 بالسودان

مراسلون / الخليج 365

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في السعودية والسودان، الثلاثاء، إثر تسجيل 9 حالات في الأولى، و4 لدى الثانية.

ورصدت وزارة الصحة السعودية، في بيان، 9 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 200.

وأعلن البيان تسجيل ألف و595 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 30 ألفا و251.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 200 وفاة، و5 آلاف و431 حالة تعاف.

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كما أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، تسجيل 4 وفيات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 45.

ورصدت الوزارة، 100 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 778.

وأكد البيان أن إجمالي الإصابات، بينها 45 وفاة و70 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 3 ملايين و668 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 253 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و209 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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