مراسلون / الخليج 365
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في السعودية والسودان، الثلاثاء، إثر تسجيل 9 حالات في الأولى، و4 لدى الثانية.
ورصدت وزارة الصحة السعودية، في بيان، 9 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 200.
وأعلن البيان تسجيل ألف و595 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 30 ألفا و251.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 200 وفاة، و5 آلاف و431 حالة تعاف.
كما أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، تسجيل 4 وفيات بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 45.
ورصدت الوزارة، 100 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 778.
وأكد البيان أن إجمالي الإصابات، بينها 45 وفاة و70 حالة تعاف.
وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 3 ملايين و668 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 253 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و209 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 9 وفيات بالسعودية و4 بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.