"الصحة" الفلسطينية تتسلم مساعدات تركية لمواجهة "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

سلّم رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى دولة فلسطين، السفير أحمد رضا ديمير، الثلاثاء، وزارة الصحة الفلسطينية، شحنة مساعدات طبية، لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم، أقيمت في مقر وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد السفير "ديمير"، في كلمة ألقاها أن بلاده "ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف "هذه المساعدات سبقها مساعدات أخرى طبية، ومعونات للمحتاجين الفلسطينيين".

وقال "دعمنا للقيادة الفلسطينية والحكومة والشعب لن يتوقف".

من جانبه، قال المالكي، في كلمة له خلال الحفل إن تلك المساعدات "هامة للحكومة الفلسطينية لكي تستمر في عملها في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف "تأتي هذه المساعدات في وقت في غاية الأهمية، حيث إن إمكانياتنا المحدودة".

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وشكر وزير الخارجية الفلسطيني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، ووزير خارجيته، على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني.

وقال "هذه المساعدات تعكس العلاقات المميزة التي تربط بين الرئيسين الفلسطيني والتركي".

بدورها، وصفت وزير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، المساعدات بـ"الهامة"، لمواجهة فيروس كورونا في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الوزارة استلمت، الثلاثاء، شحنة المساعدات الطبية التركية، وستعمل على توزيعها على المراكز الصحية بما فيها قطاع غزة.

وشكرت "تركيا"، وقالت "نعتز بالعلاقة التي تربط بيننا وبين الأشقاء في تركيا".

ووصلت المساعدات الطبية التركية الخميس الماضي، وتتكون من نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

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