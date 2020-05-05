كورونا.. 526 إصابة في الكويت ووفاة باليمن

مبارك محمد، محمد عبدالغفار/ الخليج 365

سجلت الكويت، الثلاثاء، 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصد اليمن حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 3.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 526 إصابة بالوباء، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ اكتشاف الفيروس منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و804، بينها 40 وفاة، وألفين و32 حالة تعاف.

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وفي اليمن، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا (حكومية)، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بالفيروس.

وأكدت اللجنة عبر حسابها على تويتر، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 21، بينها 3 وفيات، وحالة تعاف واحدة.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و665 ألفا، توفي منهم نحو 253 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و206 آلاف، وفق موقع "وورلدميتر" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.