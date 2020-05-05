اليمن.. جمعيتان تركيتان تقدمان مساعدات لآلاف المحتاجين

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

قدمت جمعيتان تركيتان، مساعدات غذائية رمضانية لأكثر من 16 ألف يمني، يمثلون 2770 أسرة فقيرة في 7 محافظات بالبلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال يحيى الدباء، رئيس جمعية "الإصلاح الاجتماعي" الخيرية (يمنية مستقلة) المنفذة للمشروع، الثلاثاء، إن الجمعية وزعت سلال غذائية مكونة من دقيق وأرز وسكر وزيت وتمور، ممولة من جمعية "بشير" التركية، ضمن مشاريع الخير الرمضانية.

وأشار أن 1700 أسرة فقيرة يمثلون 10 آلاف و200 فرد استفادوا من هذه المساعدات الغذائية المقدمة من الجمعية التركية.

ولفت إلى أن المستفيدين من المساعدات التي جرى توزيعها خلال الـ11 يوما الأولى من شهر رمضان، يتوزعون على 6 محافظات يمنية هي مأرب والجوف (شمال)، وشبوة وعدن (جنوب)، وحضرموت (شرق)، وتعز (جنوب غرب).

ووفق المصدر نفسه، وزعت جمعية "الإصلاح الاجتماعي"، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، سلال غذائية (تحتوي على الأرز والسكر والزيت والتمور) مقدمة من جمعية "دنيز فنري" التركية.

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وأفاد أن 6 و420 فردا يمثلون 1070 أسرة فقيرة في محافظتي مأرب وصنعاء، استفادوا من هذه المساعدات.

وأوضح أن المساعدات الغذائية المقدمة من الجمعيتين التركيتين ساهمت في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الأحداث، مشددا على أن التوزيع تم وفق مقتضيات السلامة العامة والأخذ بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشكر الدباء الجمعيتين التركيتين على دعمهما المستمر لمختلف المشاريع والخدمات التي تستهدف الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة في عموم محافظات اليمن.

وتقدم تركيا مساعدات لليمن عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم من إيران.

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