كورونا.. تمديد إغلاق مسقط والتعبئة العامة في لبنان

وسيم سيف الدين / الخليج 365

قررت سلطنة عمان، الثلاثاء، تمديد إغلاق عاصمتها مسقط إلى 29 مايو/أيار الجاري، فيما مدد لبنان "التعبئة العامة" إلى 24 من الشهر ذاته ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان للجنة العُمانية العليا المكلفة ببحث تطورات كورونا: "تقرر تمديد إغلاق مسقط حتى الساعة العاشرة (20:00 ت.غ) من مساء الجمعة 29 مايو الجاري".

كما قررت اللجنة "إنهاء العام الدراسي بالمدارس الحكومية والخاصة الخميس 7 مايو الجاري، على أن يتم تفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة، وآلية تقييمهم وانتقالهم في الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر".

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءات الوقاية من تفشي "كورونا" في البلاد، وفق البيان ذاته.

وأقرت سلطنة عمان إغلاق مسقط في 8 أبريل/نيسان المنصرم، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، الذي بلغت حصيلة في السلطنة حتى اليوم ألفين و735 إصابة، بينها 12 وفاة.

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وفي لبنان، قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماع الثلاثاء، تمديد التعبئة العامة في البلاد إلى 24 ايار/مايو الجاري، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما أمر رئيس الحكومة حسان دياب ، خلال الاجتماع، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءاتها تحسبا من تداعيات موجة ثانية من تفشي الفيروس في البلاد.

وحذر دياب من أن تكون الموجة الثانية من تفشي الفيروس أعلى من الموجة الأولى.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، فرض لبنان حالة "التعبئة العامة"، وشملت سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا، ومنها إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجوال ليلي من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة فجراً.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة إصابات الفيروس في لبنان 741، بينها 25 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.