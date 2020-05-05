كورونا.. الصليب الأحمر يقدم طائرة مساعدات طبية إلى اليمن

اليمن / الخليج 365
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة جائحة كورونا.
وقال مكتب المنظمة باليمن، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "أمس (الإثنين)، هبطت أول شحنة (طائرة) من المستلزمات الطبية في اليمن منذ بدء أزمة كورونا".
وأضاف: "من المتوقع وصول المزيد من المستلزمات الطبية والأدوية إلى صنعاء وعدن الأسبوع المقبل"، دون ذكر توضيحات أخرى.
وتابع: "تعد هذه المؤن مهمة للغاية لدعم المرافق الصحية التي ضَعُفت بشكل كبير على مدار سنوات النزاع".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تسعى إلى توصيل شحنة مساعدات طبية إلى اليمن لمجابهة "كورونا" على متن طائرة قادمة من الأردن.
وحتى ظهر الثلاثاء، رصدت الحكومة اليمنية 12 حالة إصابة بالجائحة في محافظات عدن (جنوب) وحضرموت (ِشرق) وتعز (جنوب غرب)، فيما لم تعلن جماعة الحوثي تسجيل أي حالات في المناطق الخاضعة لها بما فيها صنعاء.
والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثير كورونا على نصف سكان اليمن التي تعاني من هشاشة وضعف في القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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