شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عمال وافدون يحوّلون مسكنهم إلى معمل لصناعة “المراييل المدرسية” بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهم مراقبو أمانة محافظة الطائف، ممثلة في بلدية “شرق الفرعية” وبمساندة أمنية، مسكن عمالة وافدة بحي الشطبة ، حيث حولوا جزءًا منه إلى معمل لتفصيل “المراييل” المدرسية للبنات، دون الحصول على ترخيص نظامي يسمح لهم القيام بذلك النشاط.

وذكرت مصادر أن العمالة استغلت أزمة وباء كورونا وبقاءهم في مساكنهم، لتجهيز وإنتاج الكثير من تلك المراييل، ومن ثم بيعها للمحلات وتحقيق أرباح مالية عالية، دون التقيد بالاشتراطات والتعليمات ومن أبرزها التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

وأوضحت المصادر أنه تم ضبط أحد العمالة وهو بنجلاديشي، في ظل عدم تواجد البقية وقت مداهمة الموقع كما تم إغلاق ذلك المعمل و مصادرة جميع الملابس والماكينات المستخدمة.