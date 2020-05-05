موزيلا تختبر أشهر تطبيقات مؤتمرات الفيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

مع اعتماد كثير من المستخدمين والشركات على خدمات مؤتمرات الفيديو في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، وظهور كثير من العيوب والثغرات والأمنية في بعض هذه التطبيقات، فقط قامت مؤسسة موزيلا باختبار 15 تطبيقا لمؤتمرات الفيديو من حيث معايير الأمان والخصوصية وحماية البيانات.



وقد تضمن اختبار موزيلا التطبيقات التالية: Zoom وجوجل Hangouts وأبل FaceTime وفيسبوكMessenger وWhatsApp وJitsi Meat وSignal وميكروسوفت Teams وBlueJeans وGoToMeeting وCisco WebEx وHouseparty وDiscord وDoxy.

وقد لبى 12 تطبيقا من التطبيقات، التي خضعت للاختبار، الحد الأدنى لمتطلبات الأمان لمؤسسة موزيلا، التي لم تقتنع بجوانب الأمان المتوافرة في تطبيقات Houseparty وDiscord وDoxy.

وتتمثل معايير الأمان في عوامل التشفير وتحديثات الأمان وكلمة المرور الآمنة والتعامل مع الثغرات الأمنية ومعايير حماية البيانات.

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وقد قامت مؤسسة موزيلا بتجميع أهم النتائج بشكل منفصل، مثل نوعية البيانات التي يتم جمعها، وما هي الجهات التي يتم تحويل هذه البيانات إليها.

وبالتالي فقد تمكن 12 تطبيقا من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الأمان، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بينها فيما يتعلق بجمع البيانات ونقلها إلى الجهات الأخرى.

وانتقدت المؤسسة الأمريكية تطبيقات مثل فيسبوك Messenger وWhatsApp، نظرا لقيامها بجمع كثير من البيانات عن المستخدم، مثل الاسم وجهات الاتصال والموقع، كما أنها تقوم بالتعرف على الموقع من خلال الصور، وبعد ذلك يتم تمرير هذه البيانات إلى مجموعة كبيرة من الشركاء.

وأشارت موزيلا أيضا إلى قيام تطبيق Discord بجمع كثير من البيانات عن المستخدم، علاوة على وجود نطاقات داخل التطبيق تتعلق بموضوعات مثل كراهية النساء وكراهية الأجانب وحتى الاتجار بالبشر، وتوجد هناك اختلافات كبيرة بين تطبيقات مؤتمرات الفيديو فيما يتعلق بحماية البيانات.