كيف سيستخدم توم كروز صواريخ أيلون ماسك لتصوير فيلمه في الفضاء؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية أن الممثل الأمريكي، توم كروز، يجري محادثات مع أيلون ماسك، صاحب شركة «سبيس إكس»، الرائدة في مجال الفضاء.

ووفقاً للتقارير، فإن النجم توم كروز، بطل سلسلة الأفلام الشهيرة عالمياً «مهمة مستحيلة»، يعمل مع كل من ماسك، ووكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، من أجل وضع خطة لتصوير فيلم في الفضاء، سيستخدم فيه النجم الهوليوودي مركبة فضائية قامت بتطويرها شركة «سبيس إكس».

وأشارت التقارير، إلى أنه في حال حصول الفيلم على الضوء الأخضر، سيكون أول فيلم سينمائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي، ومن المقرر أن يكون الفيلم روائياً طويلاً، وتدور المناقشات حول كيفية بناء استوديو متكامل بالتعاون مع عدة شركات أبدت استعدادها للمشاركة في إنتاج الفيلم بالفضاء، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الثلاثاء.

ولا تزال هناك تكهنات بشأن مدى ارتباط الفيلم بسلسلة أفلام «مهمة مستحيلة»، التي قام توم كروز ببطولتها، بالفيلم المزمع تصويره في الفضاء، ومن المقرر إطلاق أول مجموعة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة «سبيس إكس» في 27 مايو/ أيار الجاري.