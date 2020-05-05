شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي: مساعدات روسيا والصين لم تغير ثوابت سياسة إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء، إن السياسة الخارجية لم تتغير بعد أن تلقت البلاد مساعدات من الصين وروسيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك في رد على مقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
ونقلت صحيفة لاستامبا عن كونتي قوله: يمكنني أن أؤكد أن سياستنا الخارجية اليوم مُطابقة لسياسة الأمس، مشيراً إلى أن إيطاليا أدارت كل المساعدات التي تلقتها بشفافية تامة تجاه الرأي العام لدينا وتجاه حلفائنا.
وقال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جيريني في مقابلة منفصلة مع صحيفة لا ريبوبليكا اليومية: نتحدث مع الجميع لكن ركائز أمننا كانت ولا تزال حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، مُضيفاً أن إيطاليا تلقت مساعدة من عدة دول، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والصين وروسيا، لكن هذا لم يغير بأي حال إطارنا التقليدي الخاص بالمرجعية الدولية.
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال للصحيفة الاثنين، إن روسيا والصين تستغلان تفشي الفيروس لتعزيز مصالحهما في أوروبا وخلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وأوروبا، وقدم البلدان دعماً لإيطاليا، حيث أرسلا أطباء ومعدات طبية وكمامات إلى البلد الذي كان أول من تضرر بشدة من تفشي المرض في أوروبا.
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