أول ولاية أمريكية أصدرت قراراً بـ«العزل» تبدأ تخفيفه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قراراً بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم جافن نيوسوم الاثنين.

وقال الحاكم الديمقراطي في مؤتمره الصحفي اليومي: لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية. وأضاف: إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن.

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وستحدد السلطات في كاليفورنيا الخميس، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل، وفي حال تم استيفاء هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الاسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط، بحسب نيوسوم.

كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا، وأشار الحاكم نيوسوم، الذي يتعرض لضغط متزايد من أجل تخفيف العزل وإعادة تنشيط اقتصاد الولاية «الخامس في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي»، إلى أن بعض المناطق الريفية الأقل تأثراً بوباء كوفيد19، خاصة في الشمال، يمكنها الإسراع في إعادة الفتح،لكن سيتعين على هذه المناطق أن تثبت لسلطات الولاية استجابتها لمعايير صحية معينة، ومنها أسرة المستشفيات، والاختبارات.

وأشار حاكم كاليفورنيا، إلى أن المرحلة التالية المتمثلة في إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والقاعات الرياضية والتجمعات الدينية، لن تبدأ قبل أشهر، وسجلت ولاية كاليفورنيا الاثنين، نحو 55 ألف إصابة بوباء كوفيد19 وأكثر من 2200 وفاة.