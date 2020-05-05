أسهم آسيا وأوروبا تلحق بـ«وول ستريت» وتفك عقدة «التشاؤم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسواق الآسيوية والأوروبية لتلحق بالصعود الذي حققته وول ستريت، الاثنين، وتفك عقدة التشاؤم مع تخفيف إجراءات «الإغلاق الكبير».

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بفضل قفزة لأسهم شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال» وسلسلة من تقارير النتائج الإيجابية التي زادت من حالة التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات العزل في اقتصادات كبرى.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7% بعدما مُني بخسائر على مدار ثلاث جلسات.

وكسب سهم «توتال» 5.8% عقب إبقاء الشركة على توزيعاتها النقدية رغم انخفاض حاد في صافي الربح المعدل في الربع الأول نتيجة هبوط أسعار النفط.

كما لقي قطاع النفط والغاز في أوروبا دعماً من ارتفاع أسعار النفط، وتوقعات بأن يبدأ الطلب على الوقود بالتعافي مع شروع عدة ولايات أمريكية، ودول في أوروبا وآسيا، في تخفيف إجراءات العزل بسبب «كورونا».

كما صعد سهم شركة «الحلي باندورا» ومقرها كوبنهاجن، بعد أن قالت إنها تشجعت بزيادة المبيعات الإلكترونية، وإعادة فتح متاجرها في ألمانيا، وبعض الدول الأخرى.

وارتفعت الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ، الثلاثاء، مع إغلاق الأسواق الرئيسية إقليمياً، لقضاء العطلات.

وارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 1.08% لينهي تداوله عند 23868.66 بعد أن أغلق منخفضاً بأكثر من 4%، الاثنين، إثر الإعلان عن انكماش قياسي للاقتصاد.

وفي أستراليا، ارتفع المؤشر 1.64% ليغلق عند 5،407.10 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة 0.78% في تعاملات بعد الظهر.

إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا في الربع الأول دون التوقعات، وفقاً لرويترز. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.97% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بالتوقعات بزيادة 4.04% في استطلاع أجرته رويترز.

ولا تزال الأسواق في الصين واليابان وكوريا الجنوبية مغلقة لقضاء العطلات.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة، الاثنين، بدعم من مكاسب لقطاعي التكنولوجيا، والطاقة، ما غطى مخاوف أثارتها توترات جديدة بين الولايات المتحدة، والصين، وأجواء متشائمة من الاجتماع السنوي لشركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للمستثمر الشهير وارن بافيت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 26.07 نقطة، أو 0.11%، إلى 23749.76 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 12.03 نقطة، أو 0.42 في المئة، ليغلق عند 2842.74 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 105.77 نقطة، أو 1.23 في المئة، إلى 8710.72 نقطة.