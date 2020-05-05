للمرة الأولى مُنذ 40 عاماً.. مدمّرات أمريكية في بحر بارنتس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سلاح البحرية الأمريكية، أنّ أربعاً من سفنه الحربية أبحرت الاثنين، في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية تأكيداً على حرية الملاحة في المحيط المتجمّد الشمالي، في سابقة من نوعها مُنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.

وقال سلاح البحرية في بيان، إنّ ثلاث مدمّرات هي «يو.إس.إس. دونالد كوك»، و«يو.إس.إس. بورتر»، و«يو.إس.إس. روزفلت» بالإضافة إلى سفينة التموين «يو.إس.إن.إس سابلاي» دخلت الاثنين، بحر بارنتس ترافقها الفرقاطة البريطانية «إتش.أم.إس. كنت».

وأوضح بيان البحرية الأمريكية، أنّ الهدف من هذه المهمّة هو التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء، مشدّداً على أنّ ما من سفينة أمريكية على الإطلاق أبحرت في بحر بارنتس مُنذ منتصف الثمانينات، لافتة إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في الأول من مايو/أيار الجاري، لتجنّب أي سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر عبر الإنترنت نظّمه مركز بروكينغز للأبحاث الاثنين، أنّه في الوقت الذي يحدّ فيه الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ من تحرّكات الجيش الأمريكي فإنّ خصوم الولايات المتحدة ما زالوا يشكّلون تهديداً، وأضاف: نحن نشهد زيادة في نشاط الصين في بحر الصين الجنوبي، ونرى الروس يواصلون اختبار دفاعنا الجوّي في ألاسكا وعلى الحدود الشمالية.

ويعود آخر حادث جوي وقع بين الولايات المتحدة وروسيا إلى 10 مارس/آذار، حين واكبت مقاتلتان أمريكيتان قاذفتي قنابل روسيتين بعيدتي المدى أثناء تحليقهما في الأجواء اللا دولية قبالة السواحل الغربية لألاسكا، وبحسب إسبر فقد كثّف الجيش الأمريكي أيضاً من عملياته في المحيط الهادئ لمواجهة تزايد النفوذ الصيني في المنطقة.

وأوضح الوزير الأمريكي، أنّ قائد القيادة العسكرية لمنطقة المحيطين الهادئ والأطلسي الأميرال فيليب ديفيدسون سرّع في الواقع من وتيرة العمليات في بحر الصين الجنوبي.