شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحتفل بـ«حرب النجوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي تشيلسي الإنجليزي على طريقته بتاريخ 4 مايو أول يوم من عرض سلسلة أفلام حرب النجوم في 4 مايو، ونشر صور مدربه ولاعبيه بشخصيات حرب النجوم مرفقة بعبارة «ماي ذا 4 بي وذ يو». وفوجئ مشجعو البلوز بالشبه الكبير بين مدربهم فرانك لامبارد الذي تقمص شخصية «كي جون جين» والممثل ليام نيسون وعلق أحدهم:«تخيلت ليام نيسون قبل أن أعرف أنه لامبارد». وعلق مشجع على صورة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وكتب:«كنت أعلم دوماً أن كوفا ليس من هذا العالم» علاوة على صور البرازيلي ويليان والأمريكي بولسيتش والإسباني أزبيلكويتا. الصور لم تعجب البعض وكتب أحدهم:«نحتفل لكن دعونا لا ننتهي بالمركز الرابع» وكتب آخر: «امسحوها» فيما احتفل الغريم توتنهام بحرب النجوم بصورة مدافعه الأرجنتيني خوان مرفقة بعبارة «ماي ذا فويث بي وذ يو».
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