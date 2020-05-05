أمريكا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة الاثنين، وفاة 1015 شخصاً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد مُنذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات، أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد19 في الولايات المتّحدة، ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 شخصاً، ومُنذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، لم تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة يومية تقلّ عن الألف وفاة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار في حديثه لشبكة فوكس التلفزيونية الأحد، إلى أنّ السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى أنّنا سنخسر 75 ألفاً أو 80 ألفاً أو 100 ألف شخص، معتبراً أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنّب وفاة مليون ونصف مليون نسمة على الأقلّ.

لكنّ دراسات عدّة نشرت الاثنين، رجّحت بلوغ عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد19 في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول شهر يونيو/حزيران المُقبل، مُستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف، وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فمن المتوقّع أن يُسفر الوباء عن وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتّحدة أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط الماضي، وتعد الدولة الأكثر تضرّراً في العالم جرّاء وباء كوفيد19، سواءً من حيث عدد الإصابات، أو الوفيات، حيث سجلت نحو 1.2 مليون مصاب وهو "أكثر من ثلث الإصابات المُعلن عنها في العالم بأسره"، إضافة إلى تسجيلها أكثر من ربع الوفيات المُسجّلة في العالم والتي بلغت الاثنين، ربع مليون وفاة.