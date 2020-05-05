وفاة وزير العمل النيجري بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة النيجرية الاثنين، أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن عمر ناهز الـ 55 عاماً، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي: للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر. وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه ابن عمر، أعلن عبر تطبيق واتساب الأحد، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.

وبث التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير ابن عمر، قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ، وقال ابن عمر في رسالته، إنّ كوفيد19 حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء، الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس.

ونعى رئيس النيجر محمد يوسفو الأحد، الوزير الراحل وقال في تغريدة: ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر. وتقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل، وأعلنت النيجر الاثنين، إصابة 755 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصاً.