لليوم الثاني.. نيوزيلندا بلا إصابات بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تسجل نيوزيلندا أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق اليوم.

وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا الثلاثاء، فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض، ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين 1%.

وعززت نيوزيلندا، وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية، فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئاً فشيئاً بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي، وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة، فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.