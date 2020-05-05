الأسد: 9 سنوات من الحرب لاتوازي تأثير تفشي «كورونا» في سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين، من «كارثة حقيقية» تتجاوز إمكانيات بلاده في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات وباء كوفيد19، بينما بدأت حكومته التخفيف من تدابير الإغلاق المُتخذة مُنذ أسابيع للحدّ من تداعيات اقتصادية أكبر.

وقال الأسد في كلمة خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، إن أعداد المُصابين القليلة لا تعني أبداً أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبداً أن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا.

وسجّلت مناطق سيطرة الحكومة 44 إصابة بينها ثلاث وفيات، فيما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد ثلاث إصابات، وبدأت الحكومة السورية التخفيف تدريجياً من تدابير العزل، وقد أعادت الأسبوع الماضي، فتح الأسواق خلال النهار، وبدأت بوضع خطة لإعادة فتح الجامعات، كما أعلنت وزارة الأوقاف أنّه ستتمّ اعتباراً من الجمعة المقبلة، إعادة فتح المساجد «لصلاة الجمعة فقط» وذلك وفق ضوابط صحيّة محدّدة مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وأكد الأسد ضرورة أن يرتبط تخفيف الإجراءات بضوابط للحد من انتشار الوباء، وقال: أعتقد أننا الآن في مرحلة الانتقال للعودة إلى الانفتاح، لكن جوهر هذا الانفتاح هو الانفتاح المضبوط، مضيفاً: عندما نعود لفتح هذه المجالات، لا بد أن نحدد للمواطنين ما هي ضوابط العودة.

واعتبر الأسد أنه بالتوازي مع التحدي الصحي، التحدي الآخر الذي نشأ عن كورونا وما قبل كورونا هو التحدي الاقتصادي وتحديداً تحدي إعادة تنشيط الاقتصاد، وقال إن تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى أن إجراءات الإغلاق وضعت المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض.