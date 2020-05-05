إلون ماسك والمغنية غرايمز يرزقان بطفل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك، في تغريدة أن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، رزقت بطفلهما وأن «الأم والمولود في حال جيدة». ولم يعط ماسك، 48 عاماً، الذي تربطه علاقة بغرايمز منذ العام 2018، أي تفاصيل إضافية.

وكانت مغنية البوب الكندية غرايمز، 32 عاماً، نشرت صورة تظهر بطنها المتكور عبر «إنستجرام» في مطلع كانون الثاني/يناير.

وكان ماسك وغرايمز فاجآ أوساط الموسيقى والأعمال بظهورهما للمرة الأولى معاً خلال حفلة متحف متروبوليتان في العام 2018. وقد وضعت غرايمز يومها عقداً على شكل شعار شركة «تيسلا» التي يملكها إلون ماسك.

وهذا الطفل هو الأول لغرايمز فيما لماسك خمسة أبناء. وقد تطلق ثلاث مرات من بينها مرتان من الزوجة نفسها.

ويملك ماسك أيضاً شركة «سبايس اكس» المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأمريكية لنقل مؤن وتجهيزات ورواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.