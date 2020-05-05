النفط متفائل برفع العزل.. وتكساس تتخلى عن فكرة خفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق الآسيوية الثلاثاء، في مؤشر على تحسن الطلب مع بدء الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بتخفيف قيود العزل، ومع خفض المنتجين الرئيسيين للإنتاج.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران /يونيو بنسبة 7,26% إلى 21,87 دولار للبرميل في تداولات صباح الثلاثاء.

وارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال، المرجعي في السوق العالمية، تسليم تموز/يوليو بنسبة 3,86% إلى 28,25 دولار.

واعتبر ستيفن إينيس خبير الأسواق العالمية في مؤسسة «أكسي كورب» أن «المؤشرات الرئيسية في سوق النفط تظهر أخيراً معالم تحسن، والأسعار تتفاعل إيجابياً».

وأضاف «بدأت الاحتياطات بالانخفاض سريعاً مع مؤشرات تحسن في الطلب في وقت اتخذت فيه أهم الاقتصادات الخطوة الأولى نحو تنشيط الحركة».



منظم قطاع الطاقة في تكساس يتخلى عن خطة تخفيضات إجبارية

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وتخلى منظم قطاع الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية عن مقترح لخفض إجباري لإنتاج النفط في الولاية بعد أن فشل في الفور بدعم من أقرانه في الهيئة المنوط بها تنظيم القطاع.

وكان رايان سيتون مفوض سكك حديد تكساس، الجهة المنوط بها الإشراف على امتيازات المناطق النفطية، قد حث الشهر الماضي الولاية على دراسة خفض بنسبة 20%، أو مليون برميل يومياً، في إنتاجها النفطي وروج للفكرة بدعوات إلى وزير الطاقة الروسي ومسؤولين في أوبك.

لكنه تخلى عن الخطة قبل يوم من موعد تصويت المفوضية، التي تنظم قطاع النفط والغاز في الولاية، على المقترح. وتخطط شركات صغيرة وكبيرة من بينها شيفرون واكسون موبيل واوكسيدنتال بتروليوم بالفعل لخفض طوعي يشمل مئات الآلاف من البراميل يومياً في إنتاجها من النفط الصخري قبل أي إجراء قد تتخذه الولاية.

وتكساس هي أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط وتضخ حوالي 5.4 مليون برميل يومياً من الخام. وارتفع إنتاجها العام الماضي بمقدار 600 ألف برميل يومياً ليصل إلى حوالي 41 في المئة من مجمل إنتاج البلاد.



جولدمان ساكس متفائل بصعود أسعار الخام العام المقبل



وصعدت أسعار النفط 3% يوم الاثنين وهي رابع جلسة من الارتفاع المتواصل، مع إعلان المزيد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في إمدادات الخام.

وبموجب الاتفاق، تخفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها منذ الجمعة وحتى أواخر حزيران/يونيو، إنتاج الخام بـ9,7 مليون برميل في اليوم، بهدف تثبيت الأسعار.

ويهدف هذا التدبير الاستثنائي الذي سيخفف اعتباراً من تموز/يوليو، إلى رفع الضغط عن سوق تواجه فائضاً في العرض وامتلاء في القدرات التخزينية، مع انخفاض في الاستهلاك نتيجة لتفشي وباء كوفيد-19.

وقال جين مكجيليان نائب رئيس بحوث السوق في تراديشن انريجي في ستامفورد: "من المفترض أن نرى تخفيضات الإنتاج تبدأ في الظهور... الاستئناف البطيء للنشاط ليس فقط في بعض الولايات هنا في الولايات المتحدة بل أيضاً في بعض الدول في أوروبا يبدأ في التخفيف بشكل جزئي من بعض مخاوف الطلب".

وقال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إنه متفائل بشكل متزايد بشأن صعود أسعار الخام العام القادم بسبب تراجع إنتاج الخام وتعاف جزئي في الطلب على النفط.

ورفع البنك توقعاته للعام 2021 لسعر خام برنت القياسي العالمي إلى 55.3 دولار للبرميل من 52.50 دولار. وزاد أيضاً تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 51.38 دولار للبرميل من 48.50 دولار في توقعاته السابقة.