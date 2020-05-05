نورة الكعبي تبحث التعاون الثقافي مع فنلندا وبلغاريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة - خلال اجتماعين منفصلين عبر تقنية الاتصال المرئي - مع هانا كوسوني وزيرة الثقافة والعلوم في فنلندا، وبويل بانوف وزير الثقافة في بلغاريا، مجالات التعاون الثنائي في القطاع الثقافي، والإبداعي، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل تفشي فيروس كورونا.

وأطلعت نورة الكعبي الوزيرين على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات منذ بداية الأزمة الحالية، والجهود التي تبذلها مختلف مؤسساتها لضمان استمرار عجلة الحياة، مثل العمل عن بعد، والتعلّم عن بعد، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وثمنت هانا كوسوني اقتراح نورة الكعبي خلال اجتماع وزراء الثقافة، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، «اليونيسكو»، بضرورة إصدار دليل السياسات الرقمية، والاهتمام بالملكية الفكرية، وعبرت عن شكرها لدولة الإمارات لتأجيل «إكسبو 2020 دبي»، مجددة التزام فنلندا بالمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وقدمت كوسوني لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها فنلندا للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية في القطاع الثقافي، منها إعادة فتح المكتبات في غضون 2-3 أسابيع، مع الالتزام بتدابير السلامة، وتقديم تمويل مباشر لقطاع الصناعات الثقافية، والإبداعية، من خلال المنح والقروض والدعم المالي، فضلاً عن رقمنة المسارح، والمتاحف، وصالات العرض الفنية.

من جهته، أكد بويل بانوف رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثقافي مع الإمارات في مجالات ترجمة الشعر، والكتب، والأدب، ليطلع الجمهور البلغاري على الإنتاج الفكري والأدبي للدولة، ومشهدها الثقافي. «وام»